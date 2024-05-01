沙田三房劈價120萬　濱景花園減至700萬沽出

二手市場氣氛淡靜，放盤單位要大幅減價才獲承接，沙田濱景花園套三房單位勁減120萬元，以700萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原李浩洋表示，鑽石山星河明居D座中層2室，實用面積約517方呎，三房間隔，以785萬元成交，呎價約15,184元。

●中原林家傑指出，荔枝角曼克頓山3座中層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，以895萬元易手，呎價約16,636元。原業主持貨近17年帳面獲利531萬元。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田濱景花園2座中層C室，實用面積約544方呎，三房連套房間隔，叫價約820萬元，議價後以700萬元易手，呎價約12,868元。原業主持貨約12年，帳面獲利約245萬元，升值約54%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑G座中層2室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，減價108萬元，未補價第二市場成交價472萬元，呎價約9,130元。

●中原黃達雄表示，大埔公司太和邨翠和樓中層4室，實用面積約489方呎，以230萬元未補價第二市場價沽出，呎價約4,703元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑B座高層27室，實用面積約376方呎，減價40萬元，以360萬元未補價第二市場售出，新買家為白居二客，呎價約9,574元。原業主於2018年以約202.5萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約157.5萬元。

●祥益林家倫指出，天水圍居屋天富苑O座低層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，獲白居二中籤者以398萬元未補價第二市場價承接，呎價約6,123元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳唐明苑C座高層3室，實用面積約597方呎，三房間隔望市景，獲綠表買家以508.8萬元未補價第二市場價承接，呎價約8,523元。

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