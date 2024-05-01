新盤全速起動！元朗站項目首日逾5千人參觀現樓

踏入5月新盤全速起動，低價搶攻市場的元朗站項目，周三(1日)首度開放現樓即吸引大批睇樓客參觀，首日錄約5,000參觀人次。至於在待現樓項目繼續劈價吸引，沙田樓盤新推5伙四房戶出售，減價逾兩成半。

The YOHO Hub II現樓開放吸引大批睇樓客 單日錄5000參觀人次

資料顯示，項目昨日(30日)公布首張價單，提供188伙，折實平均呎價約14,338港元，較逾兩年前的上一期低約28%，兩房折實入場費682.92萬元起。

首批單位全部位於第8座，涵蓋兩房及三房，實用面積由467至905方呎，扣除最高15.5%折扣，折實價介乎682.92萬至1,299.86萬元，呎價約13,008至15,544元。

名日‧九肚山連沽7伙套現1.29億 即日加推5伙池海雙景戶

其中一個2座低層C室，實用面積1,226方呎，以1,622.7萬港元售出，呎價約13,236元。買家為內地客，今早專程從深圳過關到港購入單位。根據價單資料，上述單位在價單位更新前的折實售價為2,503.4萬元，是次減幅達約35%。

集團營業經理詹勳榮指出，由於連日接獲客人查詢其他景觀及間隔單位詳情，遂於今日加推5伙池海雙景單位，並定於周日(5日)以價單形式發售。

加推單位為5伙位於第2座不同樓層的A室，實用面積1,213方呎，四房雙套房連工作間間隔，是次入場售價及呎價為該座3樓A室，折實售價1,725.5萬元，呎價約14,225元。該5伙售價較價單更新前下調逾兩成半。

日出康城SEASONS系周三連錄成交 全系列共吸金44.5億

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城樓盤周三(1日)連錄成交，集團副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第12A期SEASONS PLACE、以及第12B期PARK SEASONS單日售出3伙，整個SEASONS系列至今售出704伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.5億元。

最新成交單位包括PARK SEASONS第2A座42樓B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，成交價746.2萬元，呎價約15,044元。該盤第2A座52樓C室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，亦以673.5萬元，呎價約14,868元。

至於SEASONS PLACE第3B座63樓E室，實用面積322方呎，一房開放式廚房設計，成交價497.4萬元，呎價約15,447元。

啟德MIAMI QUAY現樓吸引逾300名代理參觀

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝、帝國集團項目及物業發展助理總經理鄭皓賢，今日親身到場為銷售團隊及代理打氣，預祝項目紅盤大賣。

適逢今日為韓家輝與太太結婚周年紀念，黃光耀特意率領市務及銷售團隊送上香檳祝賀。

雨後加推價單第7號 涉4伙連平台特色戶

●發展商積極加推單位，星星地產旗下元朗雨後於昨日(4月30日)加推價單第7號，涉及4伙連平台特色戶，分布於23及25樓的E及G室，實用面積620至792方呎，扣除最高18.5%折扣，折實售價959.29萬至1,202.4萬港元，呎價約15,108至15,666元。

項目同時上載新一輪銷售安排，於周六(4日)以招標形式出售61伙，將包括上述4伙特色單位。

ST. GEORGE'S MANSIONS千八呎三房大宅6380萬成交

成交單位為3座2樓B室，實用面積1,840方呎，三房雙套房間隔，呎價約34,674元。項目至今累售46伙，總套現逾50億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客入市個案。