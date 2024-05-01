新盤全速起動！元朗站項目首日逾5千人參觀現樓
2024年05月01日 22:05
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踏入5月新盤全速起動，低價搶攻市場的元朗站項目，周三(1日)首度開放現樓即吸引大批睇樓客參觀，首日錄約5,000參觀人次。至於在待現樓項目繼續劈價吸引，沙田樓盤新推5伙四房戶出售，減價逾兩成半。
The YOHO Hub II現樓開放吸引大批睇樓客 單日錄5000參觀人次
●新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II以低價搶攻市場，項目於周三(1日)首日對外開現樓，即吸引大批睇樓客前往參觀，並出現排隊人龍場面熱鬧，單日錄得約5,000參觀人次，項目將於周五(3日)接受認購登記。
資料顯示，項目昨日(30日)公布首張價單，提供188伙，折實平均呎價約14,338港元，較逾兩年前的上一期低約28%，兩房折實入場費682.92萬元起。
首批單位全部位於第8座，涵蓋兩房及三房，實用面積由467至905方呎，扣除最高15.5%折扣，折實價介乎682.92萬至1,299.86萬元，呎價約13,008至15,544元。
名日‧九肚山連沽7伙套現1.29億 即日加推5伙池海雙景戶
●長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，早前大幅下調項目四房大戶售價，其中9伙於周三(1日)以價單形式進行銷售，其中7伙旋即獲認購，單日套現近1.29億港元。
其中一個2座低層C室，實用面積1,226方呎，以1,622.7萬港元售出，呎價約13,236元。買家為內地客，今早專程從深圳過關到港購入單位。根據價單資料，上述單位在價單位更新前的折實售價為2,503.4萬元，是次減幅達約35%。
集團營業經理詹勳榮指出，由於連日接獲客人查詢其他景觀及間隔單位詳情，遂於今日加推5伙池海雙景單位，並定於周日(5日)以價單形式發售。
加推單位為5伙位於第2座不同樓層的A室，實用面積1,213方呎，四房雙套房連工作間間隔，是次入場售價及呎價為該座3樓A室，折實售價1,725.5萬元，呎價約14,225元。該5伙售價較價單更新前下調逾兩成半。
日出康城SEASONS系周三連錄成交 全系列共吸金44.5億
●會德豐地產旗下將軍澳日出康城樓盤周三(1日)連錄成交，集團副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第12A期SEASONS PLACE、以及第12B期PARK SEASONS單日售出3伙，整個SEASONS系列至今售出704伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.5億元。
最新成交單位包括PARK SEASONS第2A座42樓B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，成交價746.2萬元，呎價約15,044元。該盤第2A座52樓C室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，亦以673.5萬元，呎價約14,868元。
至於SEASONS PLACE第3B座63樓E室，實用面積322方呎，一房開放式廚房設計，成交價497.4萬元，呎價約15,447元。
啟德MIAMI QUAY現樓吸引逾300名代理參觀
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝、帝國集團項目及物業發展助理總經理鄭皓賢，今日親身到場為銷售團隊及代理打氣，預祝項目紅盤大賣。
適逢今日為韓家輝與太太結婚周年紀念，黃光耀特意率領市務及銷售團隊送上香檳祝賀。
雨後加推價單第7號 涉4伙連平台特色戶
●發展商積極加推單位，星星地產旗下元朗雨後於昨日(4月30日)加推價單第7號，涉及4伙連平台特色戶，分布於23及25樓的E及G室，實用面積620至792方呎，扣除最高18.5%折扣，折實售價959.29萬至1,202.4萬港元，呎價約15,108至15,666元。
項目同時上載新一輪銷售安排，於周六(4日)以招標形式出售61伙，將包括上述4伙特色單位。
ST. GEORGE'S MANSIONS千八呎三房大宅6380萬成交
●信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，於周三(1日)售出一伙三房大宅，涉資6,380萬港元。
成交單位為3座2樓B室，實用面積1,840方呎，三房雙套房間隔，呎價約34,674元。項目至今累售46伙，總套現逾50億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客入市個案。