美股個別發展　比特幣插水挫逾6%

繼上月美國消費者信心指數意外創21個月低後，網購巨擘亞馬遜不諱言當地人消費趨審慎，續有消費企業交出令人失望的業績或指引，美股周三早段在聯儲局議息期間受壓，道指升49點，報37,865點；標指跌16點，報5,019點；納指亦跌40點，報15,617。加密貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)繼續調整，插穿每枚6萬美元大關，低見56,553美元，跌逾6%。

以茄汁聞名的加工食品商卡夫亨氏今年首季收入按年倒退1.2%，遜預期，3大列帳地區都是「價升量跌」，貢獻75%生意額的北美市場，收入按年倒退1.2%，乃售價升2.5個百分點，遭銷量或產品組合下跌3.7個百分點超額抵銷。雖然公司維持今年全年收入內生收入（不計業務併購等因素）「持平至增長2%」、經調整每股盈利升1至3%的指引，並繼續估銷量下半年轉升，也阻不了股價挫6%。

跨國美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）今年首季內生收入增長5%，其中美洲僅升1%，亞太區僅升3%。儘管上季純利按年飆1.11倍至3.3億美元，但3月底止的9個月依然是按年少賺33.3%，而且公司調低6月底止下半財年內生收入按年增速指引，由「重拾雙位數」改為「高單位數」，本季僅加速到5至9%，拖累股價早段挫9%。就中國市場，該企提到消費信心不足、假期銷情欠佳，拖累高端美容產品銷情疲軟。

另外，萬事達卡今年首季純利按年升27.53%至30.11億美元，但收入按年升10.43%至63.48億美元，不及市場預期，股價早段挫1%。