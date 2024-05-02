許繹彬：港股持續大成交　港交所漁人得利

俗語有云，做人做事要懂「跟紅頂白」，現時外界一致唱好港股的走勢：從港股本年低位14,794點計起，直至上月最後一個交易日已累升超過兩成，正式踏入技術性牛市；更指港股自去年8月後首次收復俗稱牛熊分界線的250天移動平均線後，可謂前景一片光明；更有指國企指數其實早已於上月初步入技術牛市，除瑞銀維持恒指年底目標20,600點外，港股市場的淡風及悶氣也突然盪然無存。

筆者認為，港股本周突然重拾升軌的主因並非無迹可尋，投資者尤記得在農曆新年假後，內地連番出招，挽救疲弱的經濟及久沉不振的樓市，雖然並非靈丹妙藥，能挽救燃眉之急，但卻能令A股穩定下來，以及令外資開始重新對其產生興趣。港股亦因為受A股氣氛改善，開始受惠於外資支持，大市見喘定，成交顯著增多。

儘管港股一度在15,000至17,000點苦苦掙扎，但其實當時就算怎樣回落，很快又收復失地；只是每逢一到大位如16,000及17,000點等，均是要拖磨一段時間才可衝過。當時情況的確令人失望，但其實成交一直沒有減少，仍可維持在1,000億元左右；直至內地較早前對港股再度重視，連派五顆仙丹予氣氛一直低沉的港股市場，才令市場添上動力，不論成交及升幅均創下近年新高。

由於現正處於五一黃金周長假，港股在缺乏北水滋潤下，走勢或者欠佳，更可能出現大漲小回的局面，須待A股市場下周重開，氣勢及方向才會再現。未來，相信外資可能會調整其投資組合，在已累積升幅較多的股市如美國或日本，將資金抽調回未有太大升幅的市場如港股及A股；倘若應驗，在美股繼續調整下，港股成交可能有望進一步提升，在這良辰美景下，港交所股價定必最受惠。