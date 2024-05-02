去年全球智能吸塵機出貨1850萬部　中國佔460萬部稱冠

研調機構IDC全球季度智能家居設備追蹤報告的最新數據顯示，去年全球智能吸塵設備出貨量達1,850萬部，總市場價值達78億美元(約608.4億港元)。

IDC指，隨着市場蓬勃發展，中美兩國出貨約佔整個市場一半，其次為西歐及亞太地區(不包括日本與中國)。IDC提到，中國去年初超越美國，成為全球最大市場，截至年底智能吸塵機出貨量為460萬部。

IDC中國客戶端系統研究資深分析師Quorra Liu表示，智能吸塵機市場的競爭愈來愈激烈，許多家庭對傳統吸塵機的需求逐漸減少。展望未來，國際擴張是許多品牌的關鍵，除需要了解當地市場，同時也要不斷提高技術能力，確保與當地智能家庭生態系統的積極合作。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani指，各品牌積極將更多機械人技術導入智能吸塵機，不過定價仍是問題，因為最近的增長大部分集中在中階或高階市場，導致低階及新興市場服務不足。