傳幣安趙長鵬為復出打好基礎　晤OpenAI舵手　謀投資數據中心

全球最大加密貨幣交易所Binance創辦人趙長鵬因違反美國反洗錢法被判監4個月，他在社交媒體上表示，會度過這段時間來結束這個階段，專注於人生下一個篇章。

外媒引述知情人士報道，趙長鵬去年11月就洗錢指控認罪後並未坐以待斃，雖法官拒絕其返回杜拜家鄉的請求，不過趙長鵬可自由地在美國旅行，過去5個月更走遍全國，並且跟其他企業家建立關係，為下一步奠定基礎。

期間，趙長鵬在蒙大拿州與美國前參議員Max Baucus共進晚餐，而且到訪科羅拉多州的Telluride，以及猶他州內以國家公園聞名的度假聖地Moab。他去年並跟OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)交換聯絡方式，討論在全球拓展一家初創公司面臨的挑戰。3月時，趙長鵬更宣布將啟動一個新網絡平台，以推廣網上教育。

知情人士指，一年前趙長鵬與阿爾特曼曾會面，去年11月底當OpenAI領導層發生爭執後，兩人再次聯繫，隔月趙長鵬在洛杉磯吃火鍋時，把這件事告知哥倫比亞大學電腦系教授 Ronghui Gu。Gu表示，趙長鵬與阿爾特曼討論，趙長鵬正尋找機會投資為AI應用提供動力的大型數據中心。

此外，趙長鵬在上周給予法院的信中表示，他近幾個月並跟一些生物科技初創企業交談，並打算在人生下一篇章中，把疾病預防作為重點。

趙長鵬3月在社交平台宣布啟動一個名為Giggle Academy的項目，是一個專供兒童使用的免費網上學習平台，又稱Giggle Academy將沒有收入，目前正招募一個小型團隊與他直接合作。