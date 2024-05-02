郭家耀：港股波動區間上移 油股可趁低吸納
2024年05月02日 11:27
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示短期內沒有減息計劃，但主席鮑威爾同時派定心丸，指下次政策利率調整不太可能是加息，且將在6月開始放慢「縮表」的速度，令市場憂慮有所紓緩。不過，由於減息步伐未如預期般快，難免拖累外圍市況。至於港股所受影響相對有限，市場憧憬內地將推出更多政策，推動資本市場以及解決宏觀經濟問題，港股整固過後有力再上，恒指波動區間料上移17,000點至18,000點。
繼成都除消限購後，北京住房限購政策亦作出首次調整，允許二套房京籍家庭在五環外新購一套房。郭認為，北京作為一線城市，此舉推出後料對其他城市有帶動作用。雖然取消限購能否帶動內房銷售仍有待觀察，但市場憧憬內地再有大招推出支持樓市，對內房氣氛有幫助。不過，政策消息不確定性仍高，且板塊反彈已多，現時高入值博率不高。若看好內房市場有改善，可考慮從事中介代理的貝殼(02423)，既可受惠相關政策消息，亦未受債務問題困擾，股價料相對穩定。
郭又指，地緣局勢降溫，國際油價亦持續回落，對油股難免有一定影響。不過，油股首季業績普遍理想，當油價向下，油股股價出現調整時，可作為低吸機會。當中中海油(00883)可作為行業首選，其盈利表現出色，派息能力亦理想，可趁股價調整時考慮趁低吸納。