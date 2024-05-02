郭家耀：港股波動區間上移　油股可趁低吸納

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示短期內沒有減息計劃，但主席鮑威爾同時派定心丸，指下次政策利率調整不太可能是加息，且將在6月開始放慢「縮表」的速度，令市場憂慮有所紓緩。不過，由於減息步伐未如預期般快，難免拖累外圍市況。至於港股所受影響相對有限，市場憧憬內地將推出更多政策，推動資本市場以及解決宏觀經濟問題，港股整固過後有力再上，恒指波動區間料上移17,000點至18,000點。