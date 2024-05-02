南商高耀豪：美國7月底減息機會大降　住房通脹關鍵

南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪表示，美國聯儲議息聲明作出修改，顯示通脹下行速度未如預期，將導致減息時間延遲，但內容吻合最近通脹相關的數據和聯儲局主席鮑威爾發言重點，符合目前預期所以並未引起市場額外的反應。

高耀豪指，目前美國核心通脹內住房通脹仍然高企接近6%，雖然聯儲局一向更關注就業相關的環節，但住房通脹下行能拖低整體通脹，所以住房通脹下行速度還是重要。至於聯儲局關注的核心通脹中的服務環節，即是市場因此稱為超級核心通脹最近反彈，這將影響聯儲局減息的步伐。惟目前超級核心通脹雖然反彈，但其中與政策相關，有一定滯後性的環節相關性較高，並非主要因商業周期所引起，所以預期未來核心通脹將繼續下行，只是聯儲局需要時間證明通脹真的向目標水平下行並且反彈機會不高，才可以放心啟動減息，所以7月底議息會議中減息的機會已大幅下降。

另一個市場重點是日圓於凌晨時分大幅波動。高氏認為，假如美國通脹下行慢於預期，導致美國與環球其他地區利差擴闊，美元強勢將影響日圓反彈動力。過去兩年日圓下跌是導致日本通脹早段上升的主要推力，惟近月日圓下跌但通脹還是下降中，代表兩者關係已經改變，這也得到央行於議息會議中認同，剩下就要看日本工資增長是否能支持日本通脹，使日央行及早升息支持日圓延續反彈浪。