滙豐維持P息5.875厘不變　分析：對樓按市場有正面作用

滙豐銀行宣布，將最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5點子。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新3月份美國消費者物價指數（CPI）與目標仍有距離，另外美國就業增長超預期，油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將維持高水平一段時間。

他指，今日本港1個月HIBOR報4.34%，連升5個工作日，料HIBOR上半年將繼續徘徊4厘以上高水平，即本港銀行普遍新造按揭息率維持於4.125厘水平，而銀行最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875%的水平，相信對樓按市場有正面作用。

至於聯儲局何時才開始減息，曹表示，美國放慢資產負債表(QT)縮減速度，初步減息信號已出現，雖然美國整體通脹情況反彈，使減息預期延後，但聯儲局早年激進加息下曾引發金融問題，繼去年美國多間銀行發生倒閉事件，近期再有區域銀行銀行（共和第一銀行）宣布倒閉，估計聯儲局視乎未來通脹以及勞動力市場走勢，如情況有所改變，或會提前進行減息，不排除最快於下半年7月開始減息。

他認為，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平。本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮本港先輕微下調最優惠利率（P）。

金管局今早表示，聯儲局往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而美國通脹走勢未足以令美聯儲有信心開始減息，高息環境或會維持一段時間。但強調香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。