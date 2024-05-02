「金磚四國」之父：日圓狂貶似貨幣危機　美或出口術干預

「金磚四國」之父、高盛前首席經濟學家奧尼爾(Jim O'Neill)表示，美國官員已經密切關注日圓走勢，並可能發表更具體及公開的言論，以幫助日本穩定其貨幣走勢。他又指，以日圓貶值的速度及幅度看，日圓弱勢正變得更像一場貨幣危機，市場可能已接近「終局(end game)」。

日圓走勢顯示，日本政府全周已兩度進行干預，令日圓稍為遠離30多年的低位。日圓兌每美元周四(2日)於亞洲時段曾升見154.25，目前位於155.87，每百日圓兌5.016港元。

奧尼爾指，到了某個時候，事情就會有個結果，原因是日本央行及日本官員都不希望日圓持續貶值，而且包括中國在內的其他亞洲國家也不會希望日圓貶值，意味可能連美國財政部也不會高興。

美國財長耶倫上月指，對於日圓及韓圜貶值感到擔憂。日圓觀察家認為，這變相為進行干預開「綠燈」。

奧尼爾指，目前不清楚美國幾時會有更多參與其中，不過如果作出直接回應，可能會令市場感到不安或意外。他認為，美國不會像1998年般入市對日圓進行干預，目前環境跟以往不同，現時美國通脹及美息高企，令美元強勢，因此當局難以採取太多行動，萬一美元大跌，恐會加劇挑戰，美國不希望出現完全相反的情況。