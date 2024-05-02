渣打首季基本稅前溢利21.2億美元　按年升24.7%

期內，集團信貸減值支出為1.76億元，主要來自財富管理及零售銀行業務的1.36億元，相關支出與最近數個季度一致；企業及投資銀行業務的信貸減值支出錄得淨零水平，因中國商業房地產投資組合的1,000萬元支出被其他減值回撥所抵銷。

集團指，於2024年2月宣布進行的全數10億元股份回購產生影響後，普通股權一級資本比率為13.6%。有形股東權益基本回報上升330個基點至15.2%。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，今年第一季度的業績表現強勁，錄得雙位數的收入增長及正經營槓桿。即使環境持續不確定，集團在業務、產品及市場各方面均表現強勁。另已着手透過改變集團的管理層架構及推行「提效增益」計劃，使架構更為簡單及高效。

他表示，集團有信心可達到財務目標，維持2024年的全年指引不變，包括2024年的淨利息收入達到100億至102.5億元；繼續提高每股全年股息金額；以及有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%後繼續提升等。