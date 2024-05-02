太古股份完成增持德達醫療股份

公司最初於2021年對德達醫療進行聯屬投資，並於今年3月簽署最終協議以增持其股份。是次增持股份標誌著太古股份首次在醫療保健公司成為最大股東，符合集團長期擁有及營運醫療保健服務的策略。

德達醫療於上海擁有一家專注於心血管疾病的綜合醫院 — 上海德達醫院，及一家同樣位於上海的門診診所 — 德西診所。德達醫療專長於提供心血管科服務。2023年，上海德達醫院的心血管外科手術數量在上海私立醫院中排名第一，在該市所有醫院(包括公立醫院)中排名前十。除心血管治療外，德達醫療近期亦擴展服務至胸外科和腫瘤科。

太古主席白德利稱：「隨着收入和生活水平的提高，市場對高品質醫療保健服務的需求殷切，我們預計對心血管疾病診療服務的需求亦會隨之增加。」

除德達醫療外，太古股份有限公司亦對其他醫療保健公司進行聯屬投資，其中包括在長三角洲地區擁有並營運醫院及安老院舍的哥倫比亞中國(Columbia China Healthcare)、坐落於深圳的私營醫院 — 深圳新風和睦家醫院，以及在香港經營醫療中心的希愈醫療集團。集團最近亦於Indonesia Healthcare Corporation作聯屬投資，首度進軍東南亞醫療保健業務。