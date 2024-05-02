大摩轉軚！對港全年零售銷售預測睇跌5%　基於呢幾大原因...

香港首兩個月零售銷售升1.4%，該行認為3月是轉捩點，在連續15個月錄得正增長後，預期3月零售銷售會按年跌8%，並預期零售銷售增長在6月觸底，或按年跌11%，在7月則開始回升。

另一方面，大摩相信，奢侈品會在低基數下跑出，指品牌正重新部署在港曝光。該行提到，在2017至2022年，有15個主要奢侈品品牌在港關閉34間店舖，主因新冠疫情阻礙內地旅客來港，令品牌在港關店，並轉至其他城市營運。

零售收租股之中，大摩偏好九置，原因是首兩個月奢侈品銷售按年增9%，並認為領展缺乏催化劑，即使股息率達7.7%。該行並將希慎評級由「增持」，調低至「與大市同步」，目標價由20港元，降至14元，主因包括股息缺乏現金流支持等。