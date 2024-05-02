高臨超購逾24倍　經美聯買樓可獲3千元保險優惠

他指，適逢五一假期，近日內地睇樓客增加。對於美國聯儲局維持利率不變，他認為，項目準買家大多已考慮未來息口變化的因素。儘管元朗站項目日前低開出擊，由於與高臨的位置及質素有別，對樓盤銷情有有信心。該公司副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，展銷廳目前累計已接待逾7,000個睇樓客，入票入士中有約五成來自九龍區。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，高臨的投資客比例高，旗下準買家當中佔約一半。他預計，項目落成後呎租可達80元水平，可享逾4厘租金回報。由即日起至5月31日，經該行購入項目一手單位的買家，於入伙後首3個月內經該行租出單位，將可獲贈價值約3,000元的「出租物業保險優惠」，名額共10個，優惠總值約3萬元。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦指，最新為項目買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2厘，現P為6.125厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈有1%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。