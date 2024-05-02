亞太區首季商業房地產投資額升13%　期內唯一上升地區

仲量聯行的數據和分析顯示，亞太區是全球唯一在2024年第一季度錄得商業房地產投資增長的地區，投資額按年增長約13%至305億元美元(下同)，為繼連續7個季度的投資額下降後，再次錄得季度按年增長。不過，區內的香港表現遜色，期內投資額較去年同期大跌約54%。

該行指出，隨着全球投資者進行多項重大收購，以及機構投資者繼續調配資本，帶動投資額顯著增加。數據顯示，北亞地區帶領整個區域增長，日本成為亞太地區最活躍的市場，在首季投資額達115億元，按年增長約29%。該國內的買家專注於核心資產，而外國資金則對機會型投資興趣濃厚。由於金融條件寬鬆、收益利差可觀及貨幣疲弱，海外投資者仍然青睞日本市場，並已收購多項大型寫字樓、物流和工業物業。

至於南韓同期吸引43億元的投資額，按年顯著增長約73%。當中，寫字樓藉其穩定的基本因素、低空置率和持續增加的租賃需求，繼續在投資領域中佔據主導地位。新加坡的投資額有22億元，增長約14%，主要受到資本配置轉向零售資產，以及看好租金前景和收益利差因素帶動。

該行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，第一季度數據反映投資者對投資於亞太地區極感興趣，區內強勁的經濟基本因素，以及各市場和資產類別中極具吸引力的叫價將帶來獲利機會。

在亞太地區，儘管寫字樓的交易量按年下降約1%至126億元，卻仍然是交易最活躍的領域。物流與工業以及零售業的物業交易量分別按年增長約36%至78億元，以及挫約8%至57億元。

至於亞太區內的香港投資市場相對平靜，僅錄得一宗本地發展商出售民生商場的大額成交，全季投資額為7億元，較去年同期大跌。區內其他主要經濟體，包括澳洲及內地，分別錄得30億及56億元，均較去年下跌約19%。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章稱，由於利息持續高企，導致香港物業投資市場較為淡靜。儘管整體投資額在低位徘徊，但入境遊客逐漸回升，為商舖投資活動帶來新動力，投資者對傳統旅遊區的街舖最感興趣。

再者，政府將價值3,000萬港元以下非住宅物業的最高貸款與價值比率從六成放寬至七成，預期商業物業的投資市場將見改善。值得一提是，隨着政府增加非本地學生學位數目，私人學生宿舍的租金將繼續上漲，做就私人學生住宿成為新興投資物業，吸引投資者注意。