經合組織上調全球經濟預測　中國今年GDP料增4.9%

經合組織(OECD)發表新一份經濟展望報告，將2024年及2025年全球經濟增長預測分別上調至3.1%及3.2%；在緊縮的貨幣政策及商品和能源價格壓力減弱下，2024年及2025年總體通脹率預計將從放緩5%和3.4%，但到2025年底，大多數主要經濟體的通脹預計將回到央行目標。

經合組織秘書長表示，全球經濟具有彈性，通脹已在央行目標範圍內下降，前景面臨的風險也變得更平衡。

針對主要經濟體，經合組織預計中國經濟將溫和放緩，2024年和2025年國內生產總值(GDP)增長率分別為4.9%和4.5%，主要是受惠於財政刺激和出口的支持。

該組織預計，2024年美國GDP增長率為2.6%，隨着經濟適應高借貸成本和國內需求放緩，到2025年將放緩至1.8%。在2023年第四季陷入停滯的歐元區，實際家庭收入的復甦、勞動市場的緊張以及政策利率的降低將有助於逐步反彈，預計2024年歐元區GDP增長0.7%，2025年增幅為1.5%。

日本方面，該組織預期當地經濟應會穩定復甦，內需將受到實際工資增長強勁、持續寬鬆的貨幣政策和臨時減稅的支撐，預計2024和2025年GDP增長為0.5%和1.1%。