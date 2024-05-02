陸秉鈞：微軟具投資價值　長遠會跑出

納指七雄中，已經有五間公司公布業績。其中在上周四，微軟(MSFT.US)公布最新業績。筆者對微軟有定期跟進，前者筆者更多次於本欄進行點評。筆者嘗試闡述該公司的投資價值。

首先，微軟在2024財年第三季度的財報中，季度總收入達到618.58億美元，超出市場預期的608.69億美元，較上年同期增長17%。每股收益為2.94美元，超出市場預期的2.83美元，增長率達到33%。值得注意的是，微軟的純利率從上年的34.7%提升至35.5%，這一提升反映了公司在成本控制和營運效率上的持續改善，尤其是在其高利潤的智能雲業務板塊。智能雲業務季度營收達到267.08億美元，超過預期的262.47億美元，其中Azure的業務增速為31%，顯示出微軟在雲計算市場的競爭力。整個雲端收入佔微軟總收入43.2%，比例遠高於谷歌的11.89%。

微軟展現出強勁的財務表現和業務增長。微軟的智能雲業務，特別是Azure，仍然是微軟的增長亮點，造就了微軟上年大漲過後。

筆者認為，目前全球產業發展趨勢將會向生成式AI靠攏。最終各領域的發展增長，將離不開大語言模型(Large Language Model,LLM)作核心的發展方向。這就像各領域都與互聯網絡扎綁一樣。簡單如飲食業的點菜，現在趨勢也得用上手機。在此基礎下，各領域再用上LLM作為核心，提升客戶體驗，也是很順理成章。

微軟目前整合到商用軟件的AI系統核心是GPT4.0，公司又與OpenAI深度扎綁，這保證微軟能使用的技術是最新的，也保證了微軟長遠的核心競爭力。

長遠來看，筆者認為微軟跑出。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)