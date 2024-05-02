日本或「黃金周」干預圓匯　交易員焗放棄假期備戰

外媒報道，對日本外匯交易員來說，從周五開始的長周末不會有太多休息時間，因為在本周日本政府疑似進行兩次干預後，市場仍對官方行動保持高度警惕。

目前交易員正為5月3日和6日的日本黃金周假期可能重演干預的情況做準備。其中，6日將受到密切關注，因為倫敦股市也將因假期而休市，這可能會減少市場的流動性，流動性往往會誇大匯率的變動。如果備受關注的美國就業數據周五(3日)將提振美元，並進一步拖累日圓，日本當局也有可能採取行動。

Gaitame.com研究所研究主管Takuya Kanda表示，黃金周期間出現更多干預的可能性很高。6日的謹慎情緒將尤其強烈，因為美元兌日圓有可能因美國就業數據而走強。

交易員的假期「泡湯」，反映日本官員正努力阻止日圓進一步貶值，部分原因是擔心日圓貶值可能引發更多通脹，從而拖累當地消費開支。不過在本周兩次疑似干預行動後，日圓基本上未能維持升勢，分析師指，美日之間的巨大利差，是導致日圓貶值的根本因素之一。

部分東京市場參與者縮短假期，以防在市場突然波動時需要向客戶作出回應。向散戶提供外匯保證金交易的Traders Securities Co.市場部主管Yoshio Iguchi就是其中之一。「無論如何，我對黃金周沒有任何計劃。」他指，不得不取消休息時間，但家人已經習慣，他們甚至不再抱怨。

今年日本的黃金周假期為4月29日，以及5月3日和6日，許多家庭會在黃金周期間休假，以「製造」更長的假期。