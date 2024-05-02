港府：撤辣後樓市交投平穩　港股回暖吸引資金流入

港府上年度部分稅收按年錄跌，其中印花稅按年大減三成。財經事務及庫務局局長許正宇撰文「派定心丸」，據政府初步評估，撤辣後樓價及交投量會維持平穩，加上港股近期氣氛轉好、內地多項惠港措施出台，將吸引更多資金流入中港兩地的資本市場，惠及市場長遠發展，以及證券交易印花税税收。

他解釋，上年度印花稅稅收減少，主因是住宅物業及非住宅物業交易文書加蓋印花的數目減少，以及證券交易印花税税收減少。

他指，樓市自今年2月28日起「撤辣」，物業註冊量在3月已見上升，而同月的物業交易印花税收入也比2月份為多。同時，在4月22日一周，港股全周錄升，恒生指數累計升8.8%，是13年來表現最好的一個星期，日均成交額超過1,250億元。市場憧憬創科和人工智能業務潛藏的新機遇與業務增量，加上中國證監會五大措施，進一步擴展兩地互聯互通的產品覆蓋，有助拓寬境内外投資者的投資選擇，有利他們的資產配置，觸發資金入市，帶動積極氣氛。

至於上年度利得稅稅收按年減少2%，惟稅務局展望今個財情將回升6%。許正宇解釋，截至今年3月底，公司的商業登記數目較去年同期多約1.3萬間，預計利得税納税人數目亦會隨之增多。

他提到，港府預料五一長假期期間將有超過80萬旅客訪港，再加上政府致力推動盛事經濟，包括流行文化節、長洲的包山嘉年華、5月底舉行的世界頂級葡萄酒和烈酒盛會Vinexpo Asia等，相信會吸引更多市民、商務及觀光旅客在港消費，提振本港經濟。

他指，展望未來，隨着本港接待能力繼續恢復，加上訪港旅遊業進一步復甦，應會支持服務輸出，當經濟持續增長，會為香港帶來更多收入。