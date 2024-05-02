半新盤繼續蝕！馬鞍山泓碧一房持貨5年仍輸錢離場

半新盤繼續要蝕，馬鞍山泓碧一房單位，以565萬元成交，約5年帳蝕11萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓表示，西半山雍景臺2座低層A室，實用面積約1,128方呎，套三房間隔，望海景，最新以1,800萬元成交，呎價約15,957元，新買家為用家。

●美聯林懋霖指，上環尚賢居高層B室，實用面積約658方呎，套三房間隔，原業主近期叫價約1,950萬元，議價後終以1,660萬元成交，呎價約25,228元。

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九龍區

●中原廖忠堅稱，藍田滙景花園7座高層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，以636萬元易手，呎價約11,844元，原業主1998年7月以280萬元購入，持貨近26年帳面獲利356萬元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天6座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，望海景，叫價1,080萬元，放盤僅一星期，即減價約5%，以1,028萬元易手，呎價約17,483元。

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新界區

●美聯李貫甡表示，青衣4月錄近60宗二手買賣，居屋青華苑E座高層1室，實用面積約554方呎，三房設計，去年4月於已補價自由市場叫價588萭元，同區客議價後以458萬元承接，呎價約8,267元。

●中原林溢斌指，東涌居屋裕泰苑A座高層14室，實用面積約569方呎，三房間隔，去年11月未補價第二市場叫價600萬元，隨後逐步調低至480萬元，經議價後以468萬元成交，呎價約8,225元，新買家為白居二客。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座中層23室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內白居二見屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上單位屬移民盤，累減40萬元，未補價第二市場以205萬元成交，呎價約4,628元。

●中原伍耀祖稱，白居二客入市帶動下，天水圍居屋4月錄超過70宗居屋成交，天愛苑B座低層11室，實用面積約606方呎，已補價自由市場叫價468萬元，放盤不足一個月，減價40萬元，獲買家以428萬元承接，呎價約7,063元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑L座低層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內白居二表示熟悉該區環境，見單位內附裝修，未補價第二市場以327萬元購入，呎價約6,462元，原業主持貨兩年，帳面獲利約17萬易手。

●利嘉閣黃靜顏稱，粉嶺花都廣場6座中層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，叫價480萬元放售，區內客睇樓後即進行洽購，最終以435萬元成交，呎價約10,532元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水5月暫錄約6宗二手買賣，粉嶺牽晴間2座中層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約445萬元，議價後以430萬元易手，呎價約11,198元。

●中原吳華彩稱，大埔太和中心1座中層G室，實用面積約294方呎，兩房間隔，叫價約340萬元，議價後以318萬元沽出，呎價約10,816元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑A座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價約795萬元，議價後以已補價自由市場價742萬元易手，呎價約11,415元，新買家為用家。

●美聯鄧浩賢稱，沙田溱岸8號3座中層B室，實用面積約934方呎，叫價1,750萬元，一周後降價至1,680元，議價後以1,608萬元獲同區換樓客購入，呎價約17,216元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山雅濤居2座中層A室，實用面積約779方呎，三房加儲物房間隔，叫價1,000萬元，新買家增購單位，以960萬元購入，並保樓原先自用細單位收租，呎價約12,323元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山泓碧5座高層K室，實用面積約312方呎，一房間隔，放盤長達11個月，叫價580萬元，獲買家以565萬元承接，呎價約18,109元，原業主於2019年2月以576萬元購入，持貨約5年帳蝕11萬元。

●世紀21奇豐李仕明表示，馬鞍山曉峯灣畔4座高層H室，實用面積約635方呎，套三房間隔，望山景，放盤短短兩日，叫價730萬元，最終減價50萬元，以680萬元成交，減幅約6.8%，呎價約10,709元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢南山村雙號村屋全幢，套三房間隔，叫價1,950萬元，外籍業主離港及路權問題，最終大幅劈價650萬元，減幅33.3%，以1,300萬元獲買家承接，原業主於2007年3月以1,550萬元購入，帳蝕250萬元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示稱，將軍澳公屋寶林邨寶德樓高層22室，實用面積約381方呎，望山景，2月未補價第二市場叫價228萬元，累減22萬元，區外白居二以206萬元購入，呎價約5,407元。

●美聯林健偉表示，將軍澳居屋欣明苑A座低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價440萬元，放盤約1個月，白居二客睇樓數次，決定以370萬元購入自住，呎價約6,679元。

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