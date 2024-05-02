美股道指升104點　高通漲逾9%

對聯儲局放慢「縮表」的憧憬支撐美股表現，3大指數周四早段繼續向好。道指升104點，報38,007點；標指升21點，報5,040點；以科技股為主的納指升129點，報15,734點。港股夜期報18,180點，升15點，低水27點。

企業消息方面，作為半導體周期受惠者之一的晶片設計公司高通公布了截至3月24日止季度業績，季內收入按年增長1.22%至93.89億美元；純利增長36.5%至23.26億美元，經調整純利增長14.09%至27.61億美元。業績的增長主要因為手機市場復甦，特別是由人工智能(AI)手機推動的需求。

高通指引本季度收入介乎88至96億美元，以中位數計相當於按年增長8.86%，料經調整每股盈利介乎2.15至2.35美元，好過市場預期。該公司股價早段曾升9.48%。

研發出新冠疫苗而為人熟知的美國藥廠莫德納(Moderna)公布首季業績，由於疫苗收入縮水，其總收入按年大減91.03%至1.67億美元，淨虧損11.75億美元(約91億港元)，但仍好過市場預期。莫德納亦宣布退出與基因編程公司Metagenomi的合作，該合作計劃總值達30億美元。莫德納股價早段曾升6.08%，Metagenomi跌18.35%。

健身器材及社交平台公司Peloton宣布，行政總裁Barry McCarthy已經辭職，將改由兩位董事會成員出任聯席行政總裁，McCarthy本人以策略顧問身份留任至年底。該公司亦尋求裁員15%，即涉及約400名員工，原因是公司債務依然高企，預計業務調整及裁員可使年度開支減少兩億美元。Peloton股價曾升1.55%。