啟德跑道區有全新盤醞釀季內登場 另現樓部署新一輪銷售

作為新盤供應庫的啟德跑道區，有全新盤醞釀季內登場。同區另一樓盤已屆現樓，會所首度曝光，發展商預告短期內公布新一輪銷售部署。踏入5月，九龍區兩盤率先開售，並於今日截票。

●啟德柏蔚森部署季內登場

●大坑道峻譽‧渣甸山示範單位曝光

中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周四(2日)開放兩個示範單位予傳媒參觀。該公司物業代理董事李肇文指出，示範單位將於周五(3日)開放予公眾參觀，視乎市場反應再決定推售安排，不排除以招標形式推出，有機會本月展開銷售。他指出，樓盤提供114個單位，戶型由兩房至四房間隔，標準單位實用面積434至1,686方呎，特色單位最大2,948方呎。

●赤柱ONE STANLEY複式戶8,307萬元沽

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(2日)以逾8,307萬元招標售出第10座2樓及3樓D室天際複式戶，單位實用面積 2,551方呎，屬四房四套加儲物房間隔，連1,089方呎天台及82方呎庭院，買家為本地外區客人，採用120天即供付款辦法連1個車位購入，呎價約32,564元。

●黃竹坑站揚海兩房1,678萬元重新售出

●將軍澳天晉複式戶連車位成交價4,882萬元

●何文田朗賢峯第IIB期次輪截收逾9,000票

●佐敦高臨首輪截收逾3,000票

●啟德MIAMI QUAY I 部署現樓銷售

●啟德HENLEY PARK三房呎價約35,000元

●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉2,261萬

●將軍澳海茵莊園開放式戶成交價412萬元

●日出康城SEASONS PLACE一房售508萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(2日)售出兩伙，共涉及1,005.5萬元。當中，第3B座10樓C室，實用面積338方呎，一房間隔，成交價508萬元，呎價約15,030元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，五一長假期間，SEASONS系列繼續受本地和內地買家捧場，整個系列項目至今累售707伙，套現逾44.9億元。

●黃竹坑站Blue Coast預告分階段加價

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期三房售747萬元