啟德跑道區有全新盤醞釀季內登場 另現樓部署新一輪銷售
2024年05月02日 22:00
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作為新盤供應庫的啟德跑道區，有全新盤醞釀季內登場。同區另一樓盤已屆現樓，會所首度曝光，發展商預告短期內公布新一輪銷售部署。踏入5月，九龍區兩盤率先開售，並於今日截票。
●啟德柏蔚森部署季內登場
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區項目，於周四(2日)公布命名柏蔚森(The Pavilia Forest)，預計第二季內登場。發展商指，整個項目分3期發展，合共提供1,305伙，主打兩房戶型。將會先推出涉及291伙的第1期，樓書正準備中，項目預計關鍵日期為2025年8月。
●大坑道峻譽‧渣甸山示範單位曝光
中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周四(2日)開放兩個示範單位予傳媒參觀。該公司物業代理董事李肇文指出，示範單位將於周五(3日)開放予公眾參觀，視乎市場反應再決定推售安排，不排除以招標形式推出，有機會本月展開銷售。他指出，樓盤提供114個單位，戶型由兩房至四房間隔，標準單位實用面積434至1,686方呎，特色單位最大2,948方呎。
●赤柱ONE STANLEY複式戶8,307萬元沽
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(2日)以逾8,307萬元招標售出第10座2樓及3樓D室天際複式戶，單位實用面積 2,551方呎，屬四房四套加儲物房間隔，連1,089方呎天台及82方呎庭院，買家為本地外區客人，採用120天即供付款辦法連1個車位購入，呎價約32,564元。
●黃竹坑站揚海兩房1,678萬元重新售出
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(2日)重新售出第2B座37樓B室，實用面積594方呎，兩房間隔，原本在2021年9月以1,957.79萬元沽出，當時呎價約32,959元，惟交易取消後，現重新以1,678.11萬元獲承接，最新呎價約28,251元，較逾兩年半前平約14%。
●將軍澳天晉複式戶連車位成交價4,882萬元
據項目成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(00016)旗下入伙多年的將軍澳天晉，周四(2日)招標售出第8座45樓C室複式戶，單位實用面積1,713方呎，設有三房連連家庭廳，另設78方呎平台及492天台，連同1個車位以4,882.05萬元成交，呎價為28,500元。
●何文田朗賢峯第IIB期次輪截收逾9,000票
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，次輪銷售已於周四(2日)下午6時截票。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目截收逾9,000張入票，按周六(4日)公開發售248伙計，錄得超額認購逾35倍。朗賢峯兩期項目迄今累計沽出293伙，套現逾37億元。
●佐敦高臨首輪截收逾3,000票
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，首輪銷售於周四(2日)下午3時已經截票。該公司執行董事何樂輝稱，項目最終截收逾3,000張入票，按周五(3日)以價單形式發售104伙計，超額認購逾27.8倍。
●啟德MIAMI QUAY I 部署現樓銷售
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I 已屆現樓，其住客會所於周四(2日)首度曝光。發展商指，項目正積極部署現樓銷售，預計短期内公布詳情。項目會所CLUB MIAMI及藝術園林 The Wynwood，合共佔地逾7.5萬方呎。設施包括長約50米的戶外臨海泳池，24小時健身空間，尊貴宴會廳，童趣遊玩區等。
●啟德HENLEY PARK三房呎價約35,000元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周四(2日)以3,279.5萬元售出1A座29樓A室，實用面積937方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間，呎價約35,000元。
●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉2,261萬
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(2日)售出兩伙，套現逾2,261萬元。其中，2B座23樓E室，實用面積452方呎，兩房開放式廚房間隔，以889.6萬元成交，呎價約19,681元。另一伙為1B座27樓H室，實用面積598方呎，三房間隔，成交價1,371.7萬元，呎價22,938元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶成交價412萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(2日)沽出1座31樓B7室，實用面積204方呎，開放式間隔，成交價412.5萬元，呎價20,220元。
●日出康城SEASONS PLACE一房售508萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(2日)售出兩伙，共涉及1,005.5萬元。當中，第3B座10樓C室，實用面積338方呎，一房間隔，成交價508萬元，呎價約15,030元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，五一長假期間，SEASONS系列繼續受本地和內地買家捧場，整個系列項目至今累售707伙，套現逾44.9億元。
●黃竹坑站Blue Coast預告分階段加價
長實集團(01113)首席營業經理郭子威表示，美國聯儲局一如市場所料維持利率不變，樓市交投活躍，旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast即將分階段加價，預料加幅可達10%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期三房售747萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(21日)以747.31萬元售出第6A座9樓C6室，實用面積502方呎，三房間隔，呎價約14,887元。