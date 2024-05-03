普徠仕：日圓貶值趨勢未見盡頭

日圓匯價的主要影響因素是美國和日本的利率差異。日圓貶值確實為日本股票帶來正面影響，促進企業提高薪酬，並令日本通脹更接近日本央行2%的目標。不過，日本央行表示主要關注如何遏止外匯市場的過度波動，而非設定某個特定匯率水平。

當前日圓兌每美元的貶值速度低於2022年的情況，因此當局干預的力度亦可能較弱。另外，期權定價顯示，市場已經反映了日本央行於在5月採取干預措施的可能性。

日本財務大臣和美國財政部最近的會議，進一步加強市場對日本當局或準備出手干預外匯的猜測。2022年當局採取干預措施時，日圓匯價平均升幅約為2%，惟過去的干預措施大多難以改變日圓貶值的趨勢。

政府干預匯價效果短暫

另外，美國大選將在今年下半年帶來潛在風險，如果特朗普獲勝以及關稅不確定因素增加，可能會令包括日圓在內的其他主要貨幣承壓。

鑑於美國和日本的利率差異，看好日圓前景的條件將更依賴於市場定價，即反映美國聯儲局減息次數，而非日本央行迅速加息。然而，當前市場預計美國今年將降息1.5次，反映市場已經排除聯儲局減息多次的可能性。綜合而言，即使日本當局干預有望為日圓將帶來短暫支撐，匯價仍可能繼續貶值至160以上。