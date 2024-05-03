姚浩然：港股仍有力再上 蘋概股睇好瑞聲
2024年05月03日 10:51
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股氣勢如虹，恒指反覆考驗250天平均線後，向上突破18,200點。他指出，近期不少重磅股走勢均現突破，反映大市升勢全面。資金追入落後的板塊如新經濟股，早前帶動大市上升的資源股則有所調整，在資金輪轉下，大市仍有望接力向上，下一阻力可睇18,000至19,000點水平，但若然失守250天線支持約17,800點，則向上形態要重新判斷。
蘋果公司第二財季純利按年跌2%，但勝市場預期，加上回購金額有驚喜，帶動其盤後股價急升。姚認為消息利好一眾蘋果概念股，鏡頭類股份如舜宇光學(02382)短期有望受追捧。不過，中長線而言，預期蘋果公司在聲控方面有一定升級，較看好瑞聲科技(02018)前景。
比特幣(Bitcoin)近日失守6萬美元大關。姚浩然表示，比特幣今次減半(Halving)過後，對其價格刺激相對有限。事實上，其價格未到半年時間累積升幅逾倍，現階段再上有難度，料短期有機會再試低位。不過，中線而言，比特幣仍受機構投資者歡迎，在購買力支持下，後市未宜過分看淡，投資者不妨分段小注收集相關ETF。