姚浩然：港股仍有力再上　蘋概股睇好瑞聲

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股氣勢如虹，恒指反覆考驗250天平均線後，向上突破18,200點。他指出，近期不少重磅股走勢均現突破，反映大市升勢全面。資金追入落後的板塊如新經濟股，早前帶動大市上升的資源股則有所調整，在資金輪轉下，大市仍有望接力向上，下一阻力可睇18,000至19,000點水平，但若然失守250天線支持約17,800點，則向上形態要重新判斷。

比特幣(Bitcoin)近日失守6萬美元大關。姚浩然表示，比特幣今次減半(Halving)過後，對其價格刺激相對有限。事實上，其價格未到半年時間累積升幅逾倍，現階段再上有難度，料短期有機會再試低位。不過，中線而言，比特幣仍受機構投資者歡迎，在購買力支持下，後市未宜過分看淡，投資者不妨分段小注收集相關ETF。