粉嶺北地補價建議 新地接納料建400伙
2024年05月03日 12:38
東網電視更多新聞短片
政府早前接納兩宗古洞北及粉嶺北發展區「加強版模式」原址換地申請，有關補價期限剛於上月底屆滿。其中，新鴻基地產(00016)接納粉嶺北第10區土地的換地建議，預計落成後可提供約400伙。
地政總署回覆東網查詢指出，申請人採用傳統方式進行補地價，並已在相關限期前接受換地建議書，補價金額會於契約修訂文件在土地註冊處註冊後，在該署網頁公布。不過，另外一宗申請則未有在限期前接受換地建議書。
上述新地接受補價建議的粉嶺北項目，位於奕翠園以北，佔地約106,501方呎，地積比率3.66倍，可建總樓面約389,794方呎。
至於是次未有達成換地協議的項目，為嘉里建設(00683)的古洞北第23區用地，鄰近河上鄉排峰路及松菊徑交界，地盤面積約136,835方呎，地積比率4.2倍，可建樓面面積約574,704方呎。
地政總署指出，連同上述兩宗申請個案，古洞北及粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內，合共有9宗原址換地申請獲接納處理。
至於另外7宗申請，有6宗申請未有在去年年底的限期內接受換地建議書，另外一宗申請涉及一幅現時借予政府作社區隔離設施的用地。政府現正檢視有關設施的後續安排，視乎政府歸還用地的日子，會再訂立接受換地基本條款建議書的限期。