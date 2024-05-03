【有相】港知名物業投資家族市區銀主盤　推拍呎價僅5000幾...

鄧成波家族再有物業被銀主推出市場放售，該物業為旺角道兩個住宅單位，透過拍賣推售，開拍呎價均僅逾5,000港元，個別單位較約兩年前該家族的意向價低近六成。

上述物業分別為旺角道28號低層B座，實用面積約815方呎，連租約推拍價約470萬元，呎價約5,767元。該物業鄰近的行人天橋，未來將連接洗衣街大型商業項目，單位現時每月租金約2.5萬元，以開價計算，租金回報率約6.4厘。資料顯示，原業主鄧成波家族2022年曾以約1,150萬元放盤，現時開價低約680萬元。

另一個單位為同街22號連平台戶，單位實用面積約635方呎，平台面積約205方呎，銀主拍賣開價380萬元，呎價約5,984元。物業現時月租共約1.8萬元，租金回報率約5.7厘。兩年前該單位放售價約680萬元，現時亦低出約300萬元或約44%。兩單位將由環亞物業拍賣於下周推拍。

事實上，該家族的何文田天次樓4個單位連4個車位，早前同遭銀主接管，合共市值逾1.18億元，單位面積均約1,884方呎，叫價由約2,850萬至3,200萬元。市傳其中一伙剛獲買家以約2,300萬元承接，呎價逾12,000元。