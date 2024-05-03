二手樓價指數跌0.28%　連升兩周後回落

中原城市領先指數CCL最新報146.48點，按周跌約0.28%，連升兩周後回軟，近3周在146點水平反覆爭持。市場繼續聚焦一手新盤，二手市況受壓，樓價處於牛皮悶局，相信短期CCL仍然於145點到150點之間窄幅徘徊。撤辣後，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位，近7周五升二跌累升2.42%。

CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.45%，較2023年4月168.40點高位跌約13.02%，而2024年暫時微跌約0.5%。CCL距離150點目標，現時相差3.52點或約2.4%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.89點，按周微升約0.03%。CCL(中小型單位)報145.86點，按周升約0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升約0.96%及約1.24%，兩個指數同樣仍在2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報149.63點，按周跌約2.06%，連升2周後回落，指數在2017年3月底水平徘徊。

四區樓價二升二跌，繼續各自反覆。九龍CCL_Mass報143.64點，按周升約0.89%，連升3周共約2.14%，但指數仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報160.09點，按周升約0.63%，連升兩周共約1.49%，繼續於2017年3月底水平徘徊。港島CCL_Mass報145.93點，按周跌約1.20%，連跌兩周共約2.28%，指數於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報134.37點，按周約跌0.32%，繼續處於2017年3月中水平。