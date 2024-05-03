金管局推可持續金融分類目錄　涵蓋全港4個行業

香港金融管理局周五(3日)發表香港可持續金融分類目錄(香港分類目錄)，以便業界在發展綠色及可持續金融時作出有根據的決定，並促進綠色資金的融通。放去年5月，當局就有關綠色分類框架諮詢業界，有回應認為分類框架能為綠色產品提供更清晰的定義，加強互換性，並有助減低漂綠的風險。

在現階段，香港分類目錄涵蓋四個行業（即發電、交通運輸、建築、污水與廢物的處理）下12項經濟活動。在綠色和可持續金融跨機構督導小組的指導下，建立香港分類目錄的工作已循互換性、可比性和相容性的原則進行。香港分類目錄亦與共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy， 簡稱CGT）、中國的《綠色債券支持項目目錄》及歐盟的《可持續金融分類方案》接軌。香港分類目錄將成為一套重要工具，提升業界對綠色金融的認識、加強對綠色經濟活動的共識、促進綠色資金的融通，以及為進一步應用提供基礎。我們鼓勵金融業界在標籤和發展產品以及作披露時使用香港分類目錄以評估項目和資產的「綠色度」。

金管局總裁余偉文表示，香港分類目錄的發表是香港可持續金融領域一項重要里程碑。透過提供一套可持續金融的共同語言及框架，為市場參與者配備了一項重要的工具，以助他們作出明智的決策，推動有效的跨地域投資，並為應對全球氣候變化作出貢獻。

另外，金管局將於短期內推出一個雲端平台的試用版，讓銀行評估不同氣候情景下，實體風險對香港住宅和商業建築物的潛在影響。該平台是金管局協助銀行業解決與數據和分析工具相關問題，及加強銀行業管理氣候風險能力的其中一項工作。