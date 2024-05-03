金管局阮國恒：考慮將香港分類目錄納入銀行監管政策

金管局發表香港可持續金融分類目錄(香港分類目錄)，副總裁阮國恒於最新一期《匯思》中表示，近年極端天氣提醒我們，氣候變化問題迫在眉睫，減碳行動刻不容緩，金融業亦理應盡一分力。香港分類目錄為業界提供一套綠色金融的評估工具，助業界分辨何謂綠色經濟活動，從而防範「漂綠」（greenwashing）的行為。

作為國際金融中心，希望香港分類目錄能夠與市場上的主流分類目錄接軌，因此，目錄參考了國際可持續金融平台的共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT），比較中國內地及歐盟的綠色分類目錄，使兩者的共通點更清晰透明，有助降低跨地域投融資的成本，從而促進全球可持續資本的流動。

他相信，香港分類目錄可以提升業界對綠色金融的認識、形成對綠色經濟活動的共識及促進綠色資金的融通。當局鼓勵業界以香港分類目錄為基礎，在產品標籤、開發和披露等不同層面，審視項目及資產的綠色程度。據市場分析，在進行跨地域投融資的交易時，參照CGT可降低交易成本。由於與CGT接軌，相信香港分類目錄具同樣優勢，有助業界評估其項目如何符合其它主流分類目錄的標準，評定其投資項目的「綠色度」，從而有效配對跨地域綠色投融資的需求。長遠而言，金管局會考慮如何將香港分類目錄納入銀行監管政策中，並就此與銀行業保持溝通。

香港分類目錄將按循序漸進的原則持續完善更新。下一階段工作，主要包括擴大香港分類目錄所涵蓋的綠色行業和經濟活動，例如參照CGT中其他可再生能源（如水力發電）、與氫能產業相關的活動（如製造及儲存）、綠色屋宇設備工程（如綠色照明的安裝）等。同時，會界定轉型活動。所謂轉型活動，大體是指未符合綠色定義，甚至是屬於高碳排放，而又需要向低碳轉型的經濟活動。一般例子包括鋼鐵及水泥等重工業。這些活動碳排放量往往較高，但技術上卻不易符合碳中和路徑。將其界定為轉型活動，定下減排目標，從而促進資金投放於其轉型上(即轉型金融)，是實現全球氣候目標的重要一步。