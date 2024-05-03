巴菲特自芒格離世後首次主持股東答問大會　料聚焦幾方面...

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡周六(4日)舉行年度股東大會。當中的股東答問大會，以往均由巴菲特及戰友芒格(Charlie Munger)共同主持。不過，芒格去年11月以99歲高齡離世，外媒指，今年是巴菲特繼芒格逝世後首次主持，料將與被視為接班人、負責非保險業務的巴郡副主席阿貝爾(Greg Abel)及負責巴郡保險業務、同樣擔任副主席的賈恩(Ajit Jain)一起登上舞台。

Edward Jones分析師Jim Shanahan表示，如果沒有芒格，這可能是一個暗淡的開始，特別是對於那些持有股份、幾十年來一直來到奧馬哈的人來說。「你可以見到有些人會哭泣。」

巴郡將在周六會議開始前公布第一季業績，分析師預測其保險業務的整合及強勁的經濟，將有助於提高利潤，分析指，經營溢利可能按年增長10%，當時為80.7億美元。Smead Capital Management投資總監Bill Smead表示，盈利將會強勁，當中小企業表現良好時，巴郡營運的業務就會表現得極好。

外界預計巴菲特對接班人的看法，以至美國經情況、減持蘋果公司(Apple Inc.)、對日本股票及人工智能(AI)股份的態度，都會成為會上的重點問題。

另一方面，外媒報道，出任巴郡董事超過26年的Ronald Olson在一個投資論壇上坦言，董事會給予阿貝爾併購上的自由空間，可能難以跟巴菲特相比。

Olson表示，阿貝爾近期處理連鎖卡車休息站企業Pilot Travel Centers的併購，並與億萬富豪Haslam家族展開訴訟，鞏固對阿貝爾領導能力的信心，是他首次與阿貝爾緊密合作。