滙控：致力減低對利率的敏感度　淨零過渡為集團策略支柱

英國和香港兩大本位市場的持續增長，以及國際網絡的擴大同為滙控的機遇；目前國際客戶已經佔財富管理及個人銀行收入的40%，相信還有很大增長空間。同時，財富管理業務於今年首季的業績非常強勁，收入較去年同期增長12%，並會繼續實現收入來源地的多元化。

早前宣布有意退休的裁祈耀年又稱，感謝各位股東的支持，認為過去5年領導滙豐是一項殊榮，亦是一項巨大責任，並對銀行2023年和2024年第一季的業績感到滿意。

淨零過渡為四大策略支柱

綠色金融方面，祈稱，「淨零(碳排放)過渡正推動龐大的融資需求」，預計於2030年底前全球所需的融資最高達到40萬億美元，其中大約60%將來自東盟和中東地區。他重申，支持淨零過渡是滙豐四大策略支柱之一，該行早於2020年訂立目標，致力於2050年底前成為一家淨零碳排放銀行，及於2030年底前達致自身營運淨零碳排放。

他指，銀行推動過渡的能力，取決於實體經濟按所需步伐減低碳排放的進度，客戶、行業和市場需要在強大政府政策和法規，以及大規模投資的支持下，才能有效進行過渡，故「投入和合作是策略的核心」。

作為一家銀行，我們的成功取決於能否推動客戶也取得成功。

這是何以我們的目標在於與客戶合作、了解其達至淨零排放的計劃，以及協助他們實現理想。

另外，集團主席杜嘉祺亦表示，去年曾有一則有關對滙控的策略和架構進行檢討，以及限制董事會釐定股息能力的決議案，很欣慰當時絕大多數股東都贊同該行的觀點；股東們在一年之後均目睹「支持董事會建議的價值」，包括集團財務業績改善，以及2023年股東回報增加。