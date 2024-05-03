唐家成獲准出任港交所主席　明年股東周年大會後屆滿

財金官員表示，唐家成是金融業界的傑出領袖，擁有豐富的專業知識和經驗，備受尊重。他曾擔任證券及期貨事務監察委員會主席，在推動市場發展和有效監管方面的成績有目共睹。去年，他也領導促進股票市場流動性專責小組，全面檢視影響市場流動性的主要因素，就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，向特區政府提出了具體和具前瞻性的建議。

該官員又指，唐家成對證券市場的深厚認識，以及其廣闊的國際人脈網絡，將對促進香港交易所進一步發展起重要作用。港府相信在唐家成的領導下，港交所的上市平台會不斷提升，與內地及海外金融市場的合作繼續深化，加強鞏固和提升香港國際金融中心和重要籌融資市場的地位。

唐家成在2023年2月獲財政司司長根據《證券及期貨條例》委任為香港交易所董事會成員，任期約兩年，直至該公司於2025年舉行的股東周年大會完結為止。

港交所董事於2024年4月24日的董事會會議中，推選唐家成為港交所主席。香港交易所是《證券及期貨條例》下的認可交易所控制人，該條例第69(1)條訂明，任何人除非已獲行政長官書面核准，否則不可擔任屬認可交易所控制人的公司主席。