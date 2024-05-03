諾獎得主：美國無預料遇上中國這般對手　犯下戰略錯誤

諾貝爾經濟學獎得主、美國著名經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示，美國想不到會遇上中國這樣的對手，犯了戰略錯誤。

外媒周一(4月29日)報道，提到近年來中美貿易摩擦時，斯蒂格利茨指，問題根源在於「美國從未預料到會有中國這樣的競爭對手」。他表示，即使中國無提出補貼措施，「也可能憑藉經濟規模及工程師數量脫穎而出」。

他認為，這不是中國貿易違規的問題，而是美國犯下戰略錯誤。「相對於中國，美方對工程的投資不足」，中國讓自己享有比較優勢，不過美方仍未接受這一點。

他舉例，早在十多年前，中國就已在電動車領域提出雄心勃勃的目標，「不過美國當時卻毫無作為」。中國是全球貿易的建設性參與者嗎？斯蒂格利茨指，「在很多方面，由於他們的體系不透明，我們並不完全了解。」

此外，斯蒂格利茨對於「美國優先」政策並不同意，他認為，如果西方國家凡事以本國公民優先，將無法鼓勵全球在氣候變遷等領域合作。不過，他贊同西方國家近一段時間鼓吹「去風險」說法。

在斯蒂格利茨看來，美國兩黨都質疑目前的貿易規則，惟有所不同。共和黨提倡保護主義，因為他們認為世界規則基於零和博弈；民主黨仍相信所謂「基於規則的世界體系」，但卻質疑中國等國家不遵守規則，損害美國利益。

斯蒂格利茨在新著作中重申上述觀點，並認為美國社會不平等及由此產生的絕望感，催生出前總統特朗普為代表的民粹主義。他把特朗普稱為「新自由主義」的產物，批評新自由主義的「自私」、「唯物主義」及「不誠實」等特徵。