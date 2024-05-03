杏花邨兩房減至568萬沽　呎價跌穿1.2萬元

大型屋苑錄減價成交。柴灣杏花邨兩房單位，今年初放盤，累減47萬元，終以568萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁希亷表示，柴灣杏花邨4月錄約28宗二手買賣，屋苑13座中層1室，實用面積約475方呎，兩房間隔，今年初叫價615萬元，其後下調叫價至588萬元，最新以568萬元成交，呎價約11,958元，新買家為區外客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園家福閣低層B室，實用面積約547方呎，兩房設計，獲買家以515萬元承接，呎價約9,415元，原業主於2016年8月以598萬元購入，持貨約8年帳面損失83萬元，期間跌價約14%。

●美聯陳凱廸稱，上環帝后華庭1座低層E室銀主盤，實用面積約393方呎，兩房間隔，近期叫價約770萬元，獲上車用家議價後以628.9萬元承接，呎價約16,003元。

●利嘉閣鄧惠源指，上環金裕大廈低層A室，實用面積約490方呎，三房間隔，區內分支家庭客，一直物色鄰近家人居所的單位自用，以638萬元成交，呎價約13,020元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園16座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以590萬元易手，呎價約9,966元。

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新界區

●世紀21(將軍澳)魏仕良指，將軍澳居屋景明苑B座中層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，上星期未補價第二市場叫價330萬元，即獲綠表買家洽談，最終以312萬元沽出，呎價5,632元。

●世紀21(將軍澳)稱，將軍澳居屋富康花園5座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年10月未補價第二市場叫價508萬元，累減22.4萬元，以485.6萬元售出，呎價約8,203元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋富寶花園1座高層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，望市景，已補價自由市場叫價550萬元，放盤短短3日，零議價情況下以550萬元成交，呎價約9,291元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城10座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價470萬元，放盤一星期，象徵式減價4萬元，以466萬元沽出，呎價約14,251元，原業主於2017年1月以465萬元購入，扣除使費料蝕讓離場。

●中原黎宗文表示，沙田河畔花園F座高層7室，實用面積約242方呎，兩房間隔，議價後以360萬元易手，呎價約14,876元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，火炭居屋旭禾苑高層1室，實用面積約377方呎，一房間隔，放盤一年，未補價第二市場叫價460萬元，以390萬元沽出，減價70萬元或約15%，呎價約10,345元。

●中原趙愛蓮稱，大埔新達廣場1座高層E室，實用面積約617方呎，三房間隔，議價後以780萬元沽出，呎價約12,642元，新買家為區內租客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋昌盛苑C座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，開價約450萬元，日前議價後以未補價第二市場價425萬元易手，呎價約6,538元，新買家為白居二客。

●中原伍耀祖指，天水圍4月錄得超過70宗居屋成交，天頌苑J座高層1室，實用面積650平方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價475萬元，減價32萬元，以443萬元沽出，呎價約6,815元。

●利嘉閣黃肇雯稱，天水圍屏欣苑C座低層11室，實用面積約376方呎，兩房間隔，新買家為同區白居二分支家庭，最終於未補價第二市場以305萬元買入單位，呎價約8,112元。

●中原余仲平表示，踏入5月荃灣速錄6宗二手買，海之戀7座中層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，享海景，叫價788萬元，減價28萬元，以760萬元易手，呎價約19,437元，新買家為外區上車客。

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