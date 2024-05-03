減息憧憬重燃　美股道指升514點　安進飆12%

美國最新的勞動力市場數據表現偏軟，4月新增非農就業職位17.5萬個，遠低過市場預期的24萬個，重燃市場對減息的憧憬。道指周五早段曾升514點，報38,739點；標指升65點，報5,129點；納指升329點，報16,170點。

美國10年期國債孳息率一舉跌穿4.5厘，最低曾見4.49厘，按日跌幅達0.135厘。港股夜期報18,482點，升71點，高水6點。

企業消息方面，大型藥廠安進(Amgen)行政總裁Robert Bradway透露，該公司的減肥藥物MariTide早期研究結果「非常令人鼓舞」。初步研究顯示，相比起諾和諾德及禮來推出的減肥藥，MariTide所需要的注射頻率更低，藥效也更加持久。Bradway直言︰「我們對MariTide的產品差異化充滿信心，並相信它將解決仍未滿足的重要醫療需求。」安進股價周五早段曾升12.04%。

與此同時，最先推出減肥藥的諾和諾德正在積極擴大產量。該公司管理層透露，目前在美國每周有2.5萬人開始使用Wegovy減肥藥，並且預計在下半年銷售量會因為供應提升而加速。

此外，雲服務及網絡安全公司Cloudflare公布上季業績，季度收入按年增長30.47%至3.78億美元，淨虧損略為收窄至3,554.3萬美元，其股價曾跌15.79%。