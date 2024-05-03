佐敦項目即日沽近8成可售單位　元朗盤收逾1500票

5月首個全新盤開售，佐敦項目是日發售110伙，即日售出近八成單位。至於，元朗站現樓項目首日收票，錄得逾1,500張入票，反應理想。

●佐敦高臨首輪暫沽約87伙

●港鐵元朗站The YOHO Hub II首日收逾1,500票

●何文田朗賢峯第IIA期單日沽9伙

●峻譽‧渣甸山首推78伙下周四招標出售

中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周五(3日)上載首份銷售安排，落實下周四(9日)起首度推出78伙招標發售，該批單位實用面積由434至731方呎，為第2座的全數兩房戶。資料顯示，項目全盤提供114伙，首輪推售單位佔約68%。招標期截至7月31日，期間每日下午3時招標及同日下午5時截標。

●啟德維港1號連沽3伙

●長沙灣連方II加推38伙

萬科香港發展的長沙灣連方II，周五(3日)上載價單2號，提供38伙，折實平均呎價約24,856元。該批單位視乎戶型可享最高13%或16%折扣，折實價介乎509.9萬至1,558.9萬元，折實呎價由22,760至27,247元。同系列的連方I亦加推價單6號，提供16伙。兩盤已安排下周二(7日)起合共發售32伙。

●日出康城SEASONS PLACE一房售499萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(3日)沽出第3B座32樓C室，實用面積338方呎，屬一房間隔，成交價499.6萬元，呎價約14,781元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，整個SEASONS系列至今售出708伙，套現逾44億元。

●西南九龍維港滙連沽兩伙

●何文田天鑄第2期複式戶呎售51,500元

●啟德天瀧四房5,860萬元招標成交

●油塘朗譽下周二賣169伙

●沙田名日‧九肚山下周二招標賣3伙

●元朗雨後周六起對外開放現樓特色戶

星星地產旗下元朗雨後，最新公布本周六(4日)起開放現樓特色單位予準買家預約參觀。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，將開放的特色單位包括25樓E室，實用面積620方呎，屬兩房附連儲物室及雙洗手間設計，另連81方呎平台，單位可享后海灣與山貝河景，折實價971.28萬元，買家有住宅車位認購權。