佐敦項目即日沽近8成可售單位 元朗盤收逾1500票
2024年05月03日 22:44
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5月首個全新盤開售，佐敦項目是日發售110伙，即日售出近八成單位。至於，元朗站現樓項目首日收票，錄得逾1,500張入票，反應理想。
●佐敦高臨首輪暫沽約87伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周五(3日)展開首輪銷售，分別以價單形式出售104伙及招標發售6伙。市場消息指，截至晚上約10時半，項目即日暫沽約87伙，當中5伙以招標形式售出，沽出單位共佔是日發售單位近八成。
●港鐵元朗站The YOHO Hub II首日收逾1,500票
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站The YOHO Hub II，周五(3日)首日正式接受認購登記。市場消息指，項目截至下午約6時，以本票數目計暫收逾1,500張入票，若按照首張價單提供188伙計算，已錄得超額認購約7倍。
●何文田朗賢峯第IIA期單日沽9伙
鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，周五(3日)通過招標再售出9伙，總成交金額逾2.09億元。該公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，最新售出的單位成交價介乎2,016.9萬至3,991.8萬元。成交價最高為第1座17樓B室，實用面積1,433方呎四房，呎價約27,856元，為項目售價及標準單位呎價新高紀錄。項目第IIB期將於周六(4日)接力作次輪公開發售，出售248伙。
●峻譽‧渣甸山首推78伙下周四招標出售
中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周五(3日)上載首份銷售安排，落實下周四(9日)起首度推出78伙招標發售，該批單位實用面積由434至731方呎，為第2座的全數兩房戶。資料顯示，項目全盤提供114伙，首輪推售單位佔約68%。招標期截至7月31日，期間每日下午3時招標及同日下午5時截標。
●啟德維港1號連沽3伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(3日)連錄3宗成交，套現3,436.3萬元。當中，1B座28樓H室，實用面積598方呎，屬三房間隔，以1,387.1萬元成交，呎價約23,196元。同時，2B座27樓E室，實用面積452方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價892.3萬元，呎價約19,741元。
●長沙灣連方II加推38伙
萬科香港發展的長沙灣連方II，周五(3日)上載價單2號，提供38伙，折實平均呎價約24,856元。該批單位視乎戶型可享最高13%或16%折扣，折實價介乎509.9萬至1,558.9萬元，折實呎價由22,760至27,247元。同系列的連方I亦加推價單6號，提供16伙。兩盤已安排下周二(7日)起合共發售32伙。
●日出康城SEASONS PLACE一房售499萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(3日)沽出第3B座32樓C室，實用面積338方呎，屬一房間隔，成交價499.6萬元，呎價約14,781元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，整個SEASONS系列至今售出708伙，套現逾44億元。
●西南九龍維港滙連沽兩伙
由信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周五(3日)錄得兩宗成交，合共套現7,400萬元。其中，維港滙I的第1座15樓A室，實用面積1,385方呎，四房間隔，成交價4,400萬元，呎價約31,769元。整個維港滙項目至今累積沽出1,203伙，連車位吸金逾209億元。
●何文田天鑄第2期複式戶呎售51,500元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周五(3日)通過招標以逾1.3億元售出複式單位，為1座21樓及22樓B室，實用面積2,539方呎，五房間隔，客飯廳外連449方呎平台，設有私人升降機大堂，單位呎價為51,500元。
●啟德天瀧四房5,860萬元招標成交
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(3日)以招標形式售出四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為1座23樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,860萬元，呎價約41,036元。項目開售至今累售58伙，套現逾25億元。
●油塘朗譽下周二賣169伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周五(3曰)上載價單4號，提供88伙，折實平均呎價約19,594元，較3月底推出的價單3號低約0.6%。項目同日落實下周二(7日)起以價單形式發售169伙。新一批單位實用面積介乎246至730方呎，折實價由491.3萬至1,553.98萬元，折實呎價介乎17,285至21,287元。
●沙田名日‧九肚山下周二招標賣3伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周五(3日) 再售出2伙，共涉4,740.7萬元。項目最新上載銷售安排，將於下周二起招標發售3伙四房戶。是日最新售出均屬向東南海景單位，包括第2座23樓C室，實用面積1,226 方呎，採四房雙套連儲物間間隔，成交價2,390.7萬元，呎價約19,500元。
●元朗雨後周六起對外開放現樓特色戶
星星地產旗下元朗雨後，最新公布本周六(4日)起開放現樓特色單位予準買家預約參觀。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，將開放的特色單位包括25樓E室，實用面積620方呎，屬兩房附連儲物室及雙洗手間設計，另連81方呎平台，單位可享后海灣與山貝河景，折實價971.28萬元，買家有住宅車位認購權。