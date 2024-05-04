東方日報B1：人民幣呈強　恒指9連揚　累漲2251點

人民幣匯率轉強，帶挈港股連升第9個交易日，恒生指數累漲2,251點或13.87%，續是逾6年以來最長升浪；單計本周，4日市共揚824點或4.67%，周五(3日)收報18,475點，為去年9月4日以來收市高位。儘管「北水」繼續放假，成交仍按日增加2.57%至1,162.29億元，乃連續第10個交易日成交破千億元，足證港股資金流持續改善，估值有望擺脫谷底，延續復甦之旅。

美資券商摩根士丹利表示，即使中國上市公司首季盈利不及預期，但與前一個季度相比，業績有連續改善的迹象。

另一家美資券商美銀直言，中國市場最壞時期「在2024年應已過去」，隨着中國人民銀行或進行量化寬鬆、當局放鬆樓市政策，及投資者重新配置香港資產，促使資金由今年1月沽貨，轉為4月份的買入。不過，該行仍提醒投資者信心偏低，升勢可能會因地緣政治緊張、宏觀數據疲弱和政策不及預期等多種因素而脫軌，宜買入高股息國企股、大盤優質的高Beta股票等。

值得留意是，MSCI中國指數今年內已累升6.84%。歐資券商法巴指，在中央刺激政策下，料未來一至兩個月MSCI中國指數逐步上升，惟認為相關利好措施已反映在價格內，料未來指數升幅會較平穩。不過，若出現投資熱潮，指數有望再升10至15%，並將原來最「牛」情景改為基本情景，新的最「牛」情景由62點改為68點。

另外，本港首季經濟增長勝預期，野村、摩根大通及高盛上調今年經濟增長預測，以高盛最為樂觀，料全年升3.5%，屬政府預測範圍上限，惟企業去庫存及美國聯儲局推遲減息，或會窒礙投資增長，將2025年經濟增長預測由3.2%降至3%。野村及摩根大通則齊升0.3個百分點，分別至2.7%及2.9%。

摩通指，本港首季經濟增長有驚喜，外貿增長加快至6.7%，預期消費及淨出口將支持今年本港經濟增長，但投資繼續拖累整體表現。