廖嘉豪：聯儲局消除市場加息疑慮　利淡美元

上周美國議息結果及鮑威爾言論符合花旗分析員的鴿派結果預期，鮑威爾表示通脹數據疲軟或勞動力市場走弱將令聯儲局減息。他亦堅持目前政策利率已對經濟具足夠限制性，因此沒有理由考慮加息。

目前貨幣政策討論是圍繞將政策利率保持在目前水平多久，而非是否有必要重啟加息周期。美國國債息在議息後開始回落，對利率較敏感的2年債息由約5.03%跌至4.87%，10年息亦由約4.69%跌至4.58%。美匯指數因債息回落亦由106.4跌至105.2。消除市場加息疑慮利淡美元。

同時，美國數據優於預期和表現較強的情況開始逆轉，最近美國公布的採購經理指數、國內生產總值和消費者信心均不及預期，美元季節性順風因素消退，繼續支持第二季看淡美元。美匯指數於106上方的動力似乎正逐步減弱，而顯著升穿107.00關口的威脅亦可能已消退。料美匯指數有機會於第二季，甚至第三季大部分時間於104-107區間上落。目前美匯較大機會下試該間底部。

澳元期間明顯跑贏，掉期市期目前預期今年不會減息，直至2025年的減幅幅度僅0.45厘。澳洲經濟受惠樓價上升的財富效應，下半年消費增長應會加快。澳洲就業市場也更具靭性，目前失業率為3.8%，不太可能於6月份升至澳洲央行最新預測的4.2%。因此相對其他主要央行，澳洲央行利率週期仍更為鷹派。澳洲息差與世界其他地區將大幅收縮的前景，有機會令澳元於2024年下半年較後時間更強靭。澳元或能企穩在0.64至0.65水平，潛在上升空間或為0.6750至0.6800區域。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪