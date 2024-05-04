道指升450點　納指漲近2%　油金低收

美國上月就業數據遜預期，再度燃起市場對聯儲局減息的預期，美股周五(3日)顯著上升，道指收報38,675點，升450點或1.18%，連升3日；納指收報16,156點，升315點或1.99%；標準普爾500指數收報5,127點，升63點或1.26%，兩指數均連升第2日。

全周計算，道指累升1.14%，連升3星期；納指及標指分別累升1.43%及0.55%，兩者都連升兩星期。

安進(Amgen)研發減肥藥取得進展，股價升11.8%，為升幅最大道指成分股。相反麥當勞滑落1.1%，為表現最差道指成分股。

科技股做好，蘋果公司上季業績勝預期，兼宣布歷來最大規模的1,100億美元股份回購計劃，股價升約6%；微軟、Meta、Netflix、英偉達升2%至3%。

美國4月非農業新增職位僅17.5萬個，遠低於市場預期的24萬個，而失業率亦增加0.1個百分點至3.9%，高過預期。

就業市場未如預期，市場對聯儲局減息預期升溫，美國10年期債息及美元都跌至逾3星期低位。美國10年期債息最多大跌13.44個基點，報4.4466厘，息口敏感的2年期債息急瀉16.5個基點，至4.7077厘。

美匯指數一度急挫0.74%至104.52，是4月10日以來最低位。日圓升破152兌每美元，高見151.86，最多彈升1.16%。

虛擬貨幣一哥比特幣一度抽高7.2%，報約6.29萬美元。

另外，國際金價先升後回，紐約期金收市跌1美元，每安士報2,308.6美元；本周累計跌逾1.6%。而紐約現貨金收市報2,301.89美元，微跌0.08%。

紐約期油回落1.06%，每桶收報78.11美元，布蘭特期油跌0.85%，收報82.96美元。