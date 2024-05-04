陳政深：資金流入或持續推高港股
2024年05月04日 07:30
東網電視更多新聞短片
港股持續做好，資金持續流入，上周四及周五在沒有「北水」之下，成交額均逾千億元。而技術上，恒生指數亦都升穿了2023年以來形成的下降軌，更較低位上升逾20%，理論上進入牛市。
參考港股於2022年第4季的走勢，當時恒生指數自14,597點的低位，升至2023年1月的高位22,700，上升了逾8,100點，升幅達55%；2024年的低位暫時為14,794點，如果指數有上次一樣的升幅，已是22,930點。因此粗略展望，恒指上望首關22,000點、季內目標22,700點，實非並無理據。
宏觀因素上，中國內地經濟仍然存在不少疑慮，地緣政局依舊緊張，美國大選年中美關係難大好轉，美息年內更有機會維持不減，種種因素都不利投資市場。但對投資者來說，投資最重要是不吃眼前虧，與其不斷尋找升市理由，不如相信技術以及資金呈現出來的走勢。
資金市之下，應留意的股份為獲資金流入的股份。貝殼(02423)近日成交明顯增加，股價亦由早前40元樓下，升至近46元水平，更突破去年第四季以來形成的42元阻力位。公司主要業務，為在中國內地經營一體化線上線下房產交易服務平台。內地房地產遇冷風，連帶貝殼此類股份亦受影響，然而貝殼屬一站式房產供應商，其去年第四季度，淨收入增長了20.6%，至202億元人民幣，主要受惠家裝家居、租賃住房管理運營服務，以及存量房業務淨收入增加。近日內房股顯著反彈，貝殼應可進一步受帶動，加上股價突破，可候回落於40元至42元間收集，以54元為阻力位，止蝕設於支持位35元。
艾德金融執行董事 陳政深(本人為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)