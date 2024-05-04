陳政深：資金流入或持續推高港股

港股持續做好，資金持續流入，上周四及周五在沒有「北水」之下，成交額均逾千億元。而技術上，恒生指數亦都升穿了2023年以來形成的下降軌，更較低位上升逾20%，理論上進入牛市。

參考港股於2022年第4季的走勢，當時恒生指數自14,597點的低位，升至2023年1月的高位22,700，上升了逾8,100點，升幅達55%；2024年的低位暫時為14,794點，如果指數有上次一樣的升幅，已是22,930點。因此粗略展望，恒指上望首關22,000點、季內目標22,700點，實非並無理據。

宏觀因素上，中國內地經濟仍然存在不少疑慮，地緣政局依舊緊張，美國大選年中美關係難大好轉，美息年內更有機會維持不減，種種因素都不利投資市場。但對投資者來說，投資最重要是不吃眼前虧，與其不斷尋找升市理由，不如相信技術以及資金呈現出來的走勢。

艾德金融執行董事 陳政深(本人為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)