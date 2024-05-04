【致富智庫】職場生力軍如何脫貧？中港年輕人取態大不同？

人人都知道理財重要，惟未必人人都懂得理財。究竟中港兩地年輕人對儲錢取態有何相同及不同之處？以儲10萬元為目標，兩地民眾均認為此數目是一定的存款基礎；不過，在付諸實行方面卻以香港年輕人稍勝，事關內地現時仍有逾一半「後生仔」存款少過10萬元人民幣，如是者，倘若一批職場新人並非富三、四代，僅在食肆、茶飲店打工，每月人工介乎5,000至6,000元人民幣，他儲錢之路將十分漫長。

據內媒旗下DT研究院《2023年輕人存錢調研報告》，發現有32.2%受訪者指存款僅介乎一萬至10萬元人民幣，9.3%指儲不足一萬元人民幣，另有12%直情沒有存款。

調查又顯示，職場生力軍工作第一年儲錢最難，因起步工資不高、房租開銷大，還有各種適應人生新階段的支出，甚至是「在職貧窮」。有部分受訪者甚至提到，「試過餐餐都在公司吃飯，連周末都騎單車回公司吃」。

至於已工作3年的年輕人儲錢則最容易。事關他們薪金有所提升之餘，還未成家立室，無樓宇按揭等巨大開支，也無育兒負擔，所以儲錢相對容易。而工作了5至10年的市民，雖然收入和存款額高過職場新人，但存錢的難度僅次於處於工作一年的人。

47%人儲50萬才敢裸辭

為了儲錢，不少人會選擇記帳、精打細算，或進行副業。然而，調查顯示，雖然有60%內地年輕人曾經嘗試記帳，但超過40%半途而廢，無法堅持這些方法。

此外，調查亦就「要儲夠幾多才敢裸辭」訪問了一眾內地年輕人，發現有47.1%受訪者認為，要儲夠50萬元人民幣以上才敢裸辭，而儲錢最大意義不是為了買樓、結婚，而是獲得安全感，以及應對意外。

調查合共有1,852位受訪者參與研究，其中男女比例為4：6，90後、95後佔比超過70%，接近90%來自一線、新一線和二線城市。

港人平均月存9000元

轉看香港情況，香港存款保障委員會香港人「儲蓄安全感」指標調查結果顯示，港人心目中覺得有足夠安全感的儲蓄或流動資金，按年飆83%至108萬元，為調查進行以來最高。67%受訪市民表示有儲蓄習慣，比率與去年相若，每人每月平均儲蓄金額按年升17%至9,000元，創調查以來新高。18至29歲的受訪者當中，84%有儲蓄習慣，按年增加24個百分點，平均儲蓄金額升近六成至7,900元。

存保會指，這反映疫情過去，市民經濟能力改善，疫情同時令市民更積極以儲蓄為未來做好準備。該會又稱，樂見市民月均儲蓄明顯上升，又指港人居安思危意識提高。