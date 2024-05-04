美聯：撤辣後一手成交量超越6,000宗　佔去年全年58%

撤辣後新盤市場交投表現急勁，過去2個月一手成交量合計，已超過6,000宗，佔去年全年近10,500宗約58%，當中以兩房單位成交最多。綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場消息，以撤辣後(2月28日至4月30日)合計，一手成交量共錄6,042宗，最受市場歡迎為兩房單位，佔約35.7%(2,158宗)，為各戶型之中最多。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，其次受市場歡迎的是一房單位，過去2個月一手成交佔約29.3%(1,768宗)；緊隨的三房單位，佔約21.3%(1,285宗)；至於餘下的分別為佔約9.7%(585宗)的開放式單位以及佔約4.1%(246宗)的四房或以上的單位。

呎價方面，過去2個月一手成交量中，在不包括一約多伙下，實用呎價逾15,000至20,000元佔約38.9%，為各類別之中最多。此呎價範圍最多的一手成交包括撤辣後推出的全新盤BELGRAVIA PLACE第1期、SEASONS PLACE、泰峯等；值得留意，撤辣前的貨尾盤如星凱．堤岸、海茵莊園、朗譽等亦佔不少。

除了實用呎價逾15,000至20,000元最多成交外，呎價逾20,000至25,000元則以佔比約27.3%緊隨；至於呎價15,000元或以下佔約17.5%，而呎價逾25,000元則佔餘下約16.3%。