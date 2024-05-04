郭家耀：保險商新業務價值增長勁

期內，按固定匯率計算，友邦所有報告分部的新業務價值均取得雙位數字增長。新業務價值利潤率上升2.1個百分點至54.2%，受益於產品組合的正面轉向。首季年化新保費24.49億美元，按年增長26%；總加權保費收入112.23億美元，增長13%。

香港業務方面，新業務價值增長43%，新業務價值利潤率從去年下半年的58.1%，上升至64.3%。本地和內地訪客客戶群帶來的新業務價值貢獻大致相若，均取得雙位數字增長。內地訪客客戶的新業務價值保持動力，並超越去年第四季水平，逾60%來自代理渠道。

至於內地業務，新業務價值增長為38%，主要受益於「最優秀代理」新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，以及銀行保險業務持續增長。同時，原有業務及新分公司均締造廣泛的新業務價值增長。新業務價值利潤率從去年下半年的52.7%，進一步增至54.6%。

友邦亦公布優化資本管理政策，包括以年度產生的自由盈餘淨額之75%作為目標派付率，自今年全年業績起，每年通過股息和股份回購向股東返還資本。另外，定期檢視資本狀況，並返還超過需要的資本。經檢視資本狀況後，董事會已批准在現有股份回購計劃中，增加20億美元，使總額增至120億美元(約936億港元)。新增添的20億美元股份回購目標在可行的情況下盡快展開，並預期在約12個月內完成。公司業績有助穩定市場預期，加大回購金額更有助提升投資者信心，股價後市展望轉為樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)