陳樂怡：港股短線累計升幅大　注意波動風險

美國聯儲局5月一如預期維持息口不變，並將於6月起減慢國債縮表規模。聯儲局在議息聲明中提到，美國經濟活動以穩固步伐擴張，職位增長繼續強勁，失業率保持偏低水平，通脹在過去一年緩和，但最近數個月於邁向2%目標缺乏進一步進展且依然高企。在有信心通脹持續回落至2%的目標前，不認為適合減息。主席鮑威爾補充當局下一次行動不太可能是加息。雖然相關言論可掃除掉頭加息的疑慮，但受累首季核心PCE加速反彈，筆者認為聯儲局6月會議很可能會延遲減息時間點及下調減息預測次數，高利率環境料較預期持久，10年期債息料於高位徘徊。

內地第一季經濟復甦，但並不全面，整體總需求仍然疲弱。儘管穩內房政策頻出，但房地產銷售、投資未見顯著改善。4月政治局會議提出，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，引發市場憧憬內地樓市改善，惟需觀望政策細節及經濟復甦進展，另關注7月三中全會的改革大計。美國抗通脹最後一里路反覆，減息時間表不明朗。恒指4月以來挾淡倉活動活躍，大市短線累計升幅較大，注意波動風險。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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