陳鳳珠：內地將加強保障消費者權益

內地將於7月1日起正式生效《消費者權益保護法實施條例》，條例明確全面加大對消費者安全權、知情權、自主選擇權、公平交易權、安寧權、個人信息等保護力度；並作為基礎性的、綜合性的一般法，各領域的經營行為均要遵循其規定；而對預付式消費、直播帶貨、「刷單炒信」、「大數據殺熟」、自動續費等新問題作出專門的規定；另外亦完善消費糾紛先行和解、行政協調、多元化解等機制；並強化社會監督和信用約束，更好發揮消費者以及消協組織的作用，同時明確反對濫用權利、惡意維權。

截至2023年底，內地網購用戶超過9億人，在線旅行預訂用戶超過5億人，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的27.6%，但相關訴求亦顯著增加，去年全國網絡消費訴求佔全部訴求的56%，顯示在網購及在線預訂的發展大趨勢下，行業的監管仍然不足。其實，市場監管總局亦表示，直播帶貨創新了消費場景、豐富了消費供給，但亦出現了虛假營銷、貨不對辦的問題。最近5年，直播電商市場規模增長了10.5倍，但投訴舉報增加了47.1倍，高於傳統電商，因此在直播電商市場發展急速下必須加強保障消費者權益。

部分網絡平台的經營者以「批量點讚」、「虛假種草」、「刪除差評」等行為，損害了公平競爭和公平交易，而條例規定經營者不得虛構交易信息、經營數據、不得篡改、偽造、隱匿用戶評價等，防止欺騙、誤導消費者，相信條例生效後將有利於消費者的選擇。

除此之外，經營者在提供商品及服務時，不得過度收集消費者個人信息，不得採用一次概括授權、默認授權等方法，強制或變相強制消費者同意收集、使用與經營活動無直接關係的個人信息，料可加強保障消費者的隱私。

而最高人民法院亦正就網絡打賞、網絡直播營銷、在線預訂、消費者個人信息保護等問題展開調研，下一步將通過適時發布典型案例、制定司法政策等方式不斷加大對消費者權益的司法保護。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)