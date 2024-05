外媒報道,加拿大企業於疫情大流行後面臨成本上漲、消費者支出減少及利率上升等問題,令今年第一季企業破產按年飆升87.2%,增幅創37年最高。

加拿大破產監督辦公室(Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada)公布統計,首季企業破產率按年增87.2%,消費者破產亦上升14%。該辦公室指,當地資不抵債企業多達2,003家,當中1,599家已宣告破產。

加拿大破產和重組專業人員協會(CAIRP)表示,有迹象顯示當地企業應對疫情大流行後的經濟問題時,陷入困境。CAIRP主席André Bolduc指說,隨加拿大緊急企業貸款(CEBA)期限已過,企業每月還款及利息上升的負擔增加,恐令未來更難掌控。

除企業破產外,個人財務狀況亦惡化。今年首季資不抵債的消費者總數逾3.38萬,普遍聲請破產。還債成本高昂令許多加拿大人財務壓力驟增,加上租金飆升,日常必需品成本上升,或正醞釀一場完美風暴。