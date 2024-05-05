巴郡首季盈利增39%　股神為何大減蘋果公司持股？

綜合報道，「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡於周六(4日)公布今年首季業績，期內營運盈利達112億美元，按年增39%；持有現金及現金等值增至1,890億美元，創新高紀錄。

該企同時公布，首季賣出約200億美元股票，期間買入27億美元股票，令股票投資組合規模跌至3,360億美元，低於去年底的3,540億美元。

當中最矚目是，巴郡對蘋果公司的持股價值1,354億美元，相當於約7.9億股，反映巴郡對蘋果公司的持股減少約13%。

報道指，巴郡去年第四季減持約1,000萬股蘋果公司股票，佔其持股約1%，而今年首季再度減持。報道估計，計及蘋果公司股價變化後，意味巴郡出售約1.16億股蘋果公司股票。惟截至第一季底，蘋果公司仍是巴郡至今最大持股。

市場人士估計猜測，巴菲特或基於估值而減持蘋果公司股票。蘋果公司股價在去年升48%，高峰時佔巴郡投資組合比重至50%。目前，蘋果公司市盈率逾27倍。

最近，市場傳出蘋果公司營收及iPhone銷售下跌，今年以來股價下跌逾4%，反映投資者對其重回增長有疑慮。而蘋果公司日前宣布，將實施該企史上最大、規模達1,100億美元的回購計劃，激勵股價大升。