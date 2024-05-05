陳永傑：樓市撤辣完善置業階梯　推動健康流轉

政府2月尾宣布一系列樓市鬆綁措施，筆者早前亦就樓市是否「健康」寫過一篇文章，今日就繼續看看撤辣以及其餘救市措施，如何發揮協同效應，完善置業階梯，激活物業流轉，助樓市重回市場自行調節機制，推動整體經濟發展。

辣招的初衷是打擊炒買，助市民置業，但回顧多年，樓價升勢未止，上車難，換樓難，二手交投受阻，疫情後，辣招更成拖慢樓市復甦的因由。反觀，自樓市撤辣，樓價並未大幅上升，中原城市領先指數CCL最新報146.48點，撤辣後近7周五升二跌累升2.42%，反映二手樓價反覆爭持。

根據房屋局數據顯示，截至2024年3月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應達11.2萬伙，在大量供應下，發展商訂價亦克制，低價推盤比比皆是，撤辣導致樓價飆升的情況未有出現。發展商低價推盤，加上金管局調高物業按揭成數上限以及暫停壓力測試，令部分有能力的居屋準買家可以轉投私樓市場，實現向上流動。

另一方面，居屋及綠置居的最長保證期由30年增至50年，按揭貸款保證最高更達95%，亦大大激活了二手居屋交投。根據房屋署網站上的「居者有其屋計劃」第二市場成交記錄，2024年3月錄得489宗成交，對比2月錄得193宗，增幅達到1.5倍，亦創2022年12月錄得551宗以來約15個月的新高，反映新政策成功打通居屋的流動性，緩解了「夾心階層」的置業問題。而原居屋業主沽貨後亦可換私樓，推動住宅物業市場流轉，從而增加社會向上流動力。

有聲音指出撤辣效應只是曇花一現，整體樓市氣氛難以延續，但綜觀整體市況，市場交投氣氛依然熾熱，雖然多個新盤未能於次輪銷售中沽清所有單位，但以上周末推售的朗賢峯為例，作為「撤辣」後第三個推售的鐵路新盤，朗賢峯仍備受追捧，首批單位全數即日沽出，次輪銷售亦獲超額認購36倍，推翻了購買力已被消耗的言論。

而二手市場方面，中原十大屋苑3月成交量創近3年新高，4月的成交量雖從高位回落，但仍創13個月以來次高，證明一、二手市場仍十分活躍，相信再給樓市多一點時間，便可讓其健康流轉，從而刺激及推動香港經濟。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑