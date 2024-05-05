【遊日注意】日本擬設新退稅機制　遊客或要咁樣退消費稅？

外媒報道，日本正考慮修改訪日遊客免消費稅制度，新制度或於明年開始。事緣愈來愈多遊客在日本購買免稅品後，即在當地轉售圖利，為打擊上述詐欺行為，日本政府研究在遊客出境前才退還消費稅。

現行免稅制度是遊客在日本購買家電、化妝品等商品後，只需出示護照或到退稅櫃枱，就能直接免稅，商家雖會特別交代必須帶商品出境，惟在海關不見得會被檢查，因此有許多訪日遊客在日本境內轉售圖利。

據悉，日本政府正在研究不再立即退稅，而是在遊客出境之前才退稅。退稅方式包括信用卡及電子支付等。

據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，當中價值逾100萬日圓以上的有5.4萬人。日本海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢其中57人，結果僅1人將全部商品帶出境，其餘56人均已轉售。海關要求上述56人繳納消費稅，僅1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。

中央大學法科大學院教授酒井克彥表示，「現行免稅制度太過相信人性本善，亦讓來日旅行的人看到太多鑽空子的成功經驗，應該盡快修改」。