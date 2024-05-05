新地15大商場五一假期人流及生意額料錄雙位數增幅

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今年5月黃金周的旅遊模式仍以精華遊為主，各區商場的打卡裝飾位最方便旅客打卡，如大埔超級城的《春日秘密花園》就受喜愛郊遊的內地客歡迎；而apm則在節日裝飾設AR影相機吸引不少年輕客人排隊影相及印相。

她又指，旗下5大商場於上周五及周六在中庭直播花劍世界盃精華賽事，不單方便市民支持打氣，也讓旅客體驗本地在商場收看賽事的獨特文化。消費方面，包括在旅遊區商場推出高額回贈，購買國際名牌滿額亦再享12倍積分回贈；又針對本地消費加推電子券回贈、最高消費賞、感謝祭活動等。

為延長消費者逗留時間，各區商場均安排節日表演、本地特式手信市集等，5天黃金周頻下大雨，旅客在觀光後傾向在商場一站式室內購物、玩樂及吃飯等，不少港人為避內地出行高峰，也多留港消費，令場內更見人潮。當中以影音電器如手機、潮流耳機等、生活精品、美妝等最受歡迎，而餐飲商戶成績亦不錯。